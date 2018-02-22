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Спектакль одесского театра отменили в Берлине по просьбе местных одесситов

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Фото: biletru.de
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В Берлине отменили спектакль «Поезд Одесса-мама» по просьбе одесситов, постоянно проживающих в столице Германии.

Спектакль должен был состояться 7 апреля в Российском доме науки и культуры Берлина. Участие в постановке принимают Яков Гопп и Сергей Филимонов, знакомые зрителям по программе «Джентльмен-шоу» и «Маски», также известны своей радикальной антироссийской позицией и поддержкой государственного переворота на Украине. Кроме того, они выступали в так называемой зоне АТО перед боевиками карательных батальонов.

В этой связи берлинские одесситы посчитали, что проведение их спектакля в центре, который финансирует Россия, недопустимо, сообщают «Дни.ру». В Россотрудничестве, в ведении которого находится берлинский Российский дом, причины отмены мероприятия не называет, однако билеты на него уже не продаются, из анонсов центра он снят.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в минувшие выходные украинские радикалы дважды громили киевский филиал Россотрудничества при полной поддержки со стороны полиции и властей.

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