Аэропорты Москвы объявили о готовности работать в предстоящие морозы

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево готовы к работе в предстоящие сильные морозы.

Об этом сообщает сетевое издание m24.ru.

Так, в Домодедово отметили, что с 23 февраля «перронная техника будет заправляться арктическим дизельным топливом, которое рассчитано на эксплуатацию при температуре до –54 градусов».

В пресс-службах Внуково и Шереметьево также сообщили, что аэропорты готовы к работе в условиях сильного холода.

Ранее портал iz.ru писал, что в ближайшие дни в Москву придут 20-градусные морозы. По прогнозам метеорологов, аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7–12 градусов, а местами — на 15–18 градусов ожидается в Москве с 23 по 28 февраля.