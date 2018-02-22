Поиски пропавшего ребенка продолжаются в Волгоградской области

Продолжаются поиски пропавшего в городе Суровикино Волгоградской области девятилетнего мальчика. По данным его друга, ребенок утонул. Об этом сообщает 22 февраля Следственное управление СКР по Волгоградской области.

Девятилетний Андрей Гусев пропал в среду, 21 февраля, в городе Суровикино.

«В среду около 12 часов девятилетний мальчик вышел из дома своей бабушки и пропал, телефон ребенка отключен. Его искали всю ночь, утром в поисках было задействовано уже более 200 полицейских, сотрудники Росгвардии, МЧС, а также многочисленные волонтеры», — цитирует старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталию Кунацкую ТАСС.

После изучения записи камер наружного наблюдения следователям удалось выяснить, что разыскиваемый ребенок накануне гулял со своим другом, с ним же направился в сторону реки Чир.

«Несовершеннолетний, который последним видел потерпевшего, рассказал стражам порядка о трагедии. Во время прогулки по реке лед не выдержал веса детей — оба школьника провалились в воду. Спастись удалось лишь одному из них. В настоящее время ведутся поиски тела утонувшего ребенка», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. В поисках ребенка задействованы силы областных управлений МЧС, Росгвардии, волонтеры, кинологи, водолазы и беспилотная авиация. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.