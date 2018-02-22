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Суд рассмотрит дело о хищении 404 млн рублей при строительстве Восточного

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Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
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Генпрокуратура РФ направила в Гагаринский районный суд Москвы уголовное дело в отношении четырех фигурантов о хищении 404 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, четверо граждан в зависимости от роли в совершении преступлений обвиняются по статьям УК РФ: «Присвоение или растрата», «Организация растраты или присвоения», «Пособничество в растрате или присвоении», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем».

По версии следствия, руководитель Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов в 2012–2014 годах организовал хищение начальником ФГУП «ГУ СДА при Cпецстрое России» и начальником ФГУП «ГУСС Дальспецcтрoй при Спецстрoе России» вверенных им денег предприятий в размере 404 млн рублей.

Злоумышленники заключали с аффилирoванными коммерческими организациями «ЦНИИМЦЕН» и «Гocнoрматив» договоры по завышенным ценам на разработку индивидуальных сметных нормативов для определения стоимости работ при строительстве космодрома Восточный.

Как отметили в Генпрокуратуре, двое сообщников «с целью придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами» перевели часть из них в размере не менее 227 млн рублей под предлогом оплаты фиктивных договоров на счета фирм, учрежденных на подставных лиц.

В отношении скрывшегося от следствия начальника ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» расследование продолжается, добавили в ведомстве.

21 февраля сообщалось, что четыре фигуранта дела о хищении 1,3 млрд рублей в ходе строительства космодрома Восточный приговорены к отбыванию наказания в колонии сроком от 4,5 до 8 лет.

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