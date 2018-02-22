Британец купил чайник за $20 и продал его за $800 тыс.

Частный коллекционер из Великобритании продал на аукционе заварочный чайник за $800 тыс., купив его перед этим за $20. Об этом сообщает газета Independent.

По данным издания, мужчина купил чайник со сломанной ручкой и без крышки на аукционе в 2016 году. Продавец сообщил, что чайник был создан между 1766 и 1800 годами в графстве Мидлсекс.

Британец, купивший утварь, занимался изучением керамики около 30 лет, поэтому сразу оценил реальную стоимость экспоната. Эксперт-аукционист из фирмы Woolley and Wallis, которому он показал свою покупку, установил, что чайник изготовил гончар Джон Бартлем.

Его изделия являются редкостью на рынке — ранее было известно всего о шести изготовленных им предметах. В итоге чайник ушел с молотка за $800 тыс., уточняет «РИА Новости».

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