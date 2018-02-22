Арестованы действующий и двое экс-сотрудников управления СК по Подмосковью

Заместитель руководителя второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области Алексей Тимошин, а также двое бывших сотрудников Ногинского отдела СК арестованы по обвинению во взятке. Об этом сообщила в четверг, 22 февраля, представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, по ходатайству следствия они заключены под стражу. Петренко отметила, что помимо Тимошина расследование ведется в отношении бывших замруководителя Ногинского межрайонного следственного отдела СК Дмитрия Лисанина и следователя того же отдела Николая Царева.

По версии следствия, в 2017 году Царев и Тимошин при посредничестве Лисанина получили взятку за незаконную передачу представителям коммерческой организации партии автомобильных шин, принадлежащих потерпевшим и являющихся вещдоками по уголовному делу.

Портал iz.ru писал о проведении обысков в здании ведомства на улице Коминтерна в Москве в связи с задержанием Тимошина.