Карельские рыбаки случайно забрели в Финляндию

Двое мужчин из Сортавальского района рыбачили на озере Пюхяярви и случайно пересекли государственную границу России, сообщает пресс-служба Пограничного управления.

Сегодня, 22 февраля, вступило в силу постановление по отношению к двум мужчинам, которые незаконно пересекли государственную границу России и оказались на территории Финляндии. Мужчин привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 1 тыс. рублей каждого, сообщает ИА «Карелinform».

Инцидент произошел 3 февраля. Тогда двое мужчин отправились порыбачить на озеро Пюхяярви, но в силу незнания местности и недостаточных навыков ориентирования они оказались на границе Финляндии.

Их заметила погранслужба соседней страны и сообщила об этом карельским пограничникам. Мужчины недолго пробыли на финской территории и вернулись на родину.

При разбирательстве дела погранслужбой были учтены раскаяние нарушителей и их помощь в выяснении обстоятельств случившегося.