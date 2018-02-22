Прямой эфир

Красноярец отсудил у дилера 400 тыс. рублей за пожар в машине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске суд встал на сторону автовладельца, у которого машина вспыхнула на ходу. Мужчина компенсировал ущерб на 400 тыс. рублей за счет автодилера.

При приобретении Peugeot водитель получил трехлетнюю гарантию на автомобиль. Через полтора года после покупки у машины на ходу загорелся капот. С места пожара иномарку доставили в салон дилера. Сотрудники компании решили, что причиной пожара стали нарушения правил эксплуатации автомобиля, и отказались возмещать стоимость ремонта, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Чтобы добиться компенсации, автовладелец обратился в суд. Комплексная экспертиза показала, что причиной пожара могла стать разгерметизация трубки подачи тормозной жидкости. При этом суд не смог однозначно установить наличие производственных дефектов. Но был принят во внимание тот факт, что возгорание произошло в период гарантийного срока.

С дилера взыскали 196 тыс. рублей стоимости ремонта машины, 100 тыс. рублей неустойки и 100 тыс. рублей штрафа. Также компания должна компенсировать расходы на представителя и пошлину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Уссурийска тушила пожар в машине песком с клумбы
Вспыхнувший автомобиль на дороге в Китае попал на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017