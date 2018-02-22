Красноярец отсудил у дилера 400 тыс. рублей за пожар в машине

В Красноярске суд встал на сторону автовладельца, у которого машина вспыхнула на ходу. Мужчина компенсировал ущерб на 400 тыс. рублей за счет автодилера.

При приобретении Peugeot водитель получил трехлетнюю гарантию на автомобиль. Через полтора года после покупки у машины на ходу загорелся капот. С места пожара иномарку доставили в салон дилера. Сотрудники компании решили, что причиной пожара стали нарушения правил эксплуатации автомобиля, и отказались возмещать стоимость ремонта, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Чтобы добиться компенсации, автовладелец обратился в суд. Комплексная экспертиза показала, что причиной пожара могла стать разгерметизация трубки подачи тормозной жидкости. При этом суд не смог однозначно установить наличие производственных дефектов. Но был принят во внимание тот факт, что возгорание произошло в период гарантийного срока.

С дилера взыскали 196 тыс. рублей стоимости ремонта машины, 100 тыс. рублей неустойки и 100 тыс. рублей штрафа. Также компания должна компенсировать расходы на представителя и пошлину.