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Появилось видео удара молнии в крыло самолета Ryanair

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пассажир самолета Ryanair, выполнявшего рейс Гренобль — Дублин, заснял момент удара молнии в крыло самолета. Инцидент произошел 17 февраля вскоре после взлета.

Как передает РЕН ТВ, лайнер попал в зону турбулентности, после чего молния ударила в крыло. Сообщается, что самолет благополучно долетел до места назначения.

Портал iz.ru писал об экстренной посадке самолета авиакомпании Wizz Air, вылетевшего из грузинского города Кутаиси в Салоники, в аэропорту болгарской столицы из-за удара молнии. В результате инцидента, который произошел 30 декабря прошлого года, никто из 170 пассажиров лайнера не пострадал.

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