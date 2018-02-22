Полиция оцепила район в Брюсселе из-за ложной тревоги

Причиной полицейской спецоперации в брюссельской коммуне Форе 22 февраля стало не подтвердившееся сообщение об убийстве.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, правоохранителей вызвал продавец одного из магазинов, в который забежал находившийся в шоковом состоянии гражданин Польши, сообщив, что в одном из ближайших домов совершено убийство.

Прибывшие по указанному адресу полицейские там никого не обнаружили. Из предосторожности район был оцеплен, на место вызвали антитеррористический спецназ.

В июне полицейские в бельгийском городе Антверпене перекрыли улицу, чтобы задержать людей с игрушечным оружием.