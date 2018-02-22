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Навального отпустили из полиции после составления протокола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Блогер Алексей Навальный отпущен из отделения полиции, куда был доставлен ранее в четверг. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Москве.

О визите сотрудников полиции Навальный сообщил 22 февраля в Twitter.

По его словам, правоохранители прибыли за ним к стоматологии, где он проходил лечение, и задержали. При этом блогер отметил, что не знает о причинах происходящего.

В свою очередь в полиции сообщили, что Навального ранее уведомляли о необходимости явиться в отделение для ознакомления с материалами о его административном правонарушении во время несанкционированной акции в Москве 28 января.

«Ранее он был уведомлен о необходимости явиться для ознакомления с материалами указанного дела, однако не сделал этого. После ознакомления с материалами дела А. Навальный был отпущен», –– говорится в заявлении МВД.

Сам блогер также подтвердил, что уже покинул отделение полиции.

«Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали», — сказал Навальный.

5 февраля портал iz.ru сообщил, что Следственный комитет намерен проверить сообщения о том, что блогер применил насилие к стражам правопорядка во время задержания на несанкционированной акции в Москве 28 января.

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