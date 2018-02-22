Суд в Египте приговорил 21 террориста к смертной казни
Уголовный суд Каира 22 февраля вынес смертный приговор в отношении 21 участника террористической группировки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Подсудимые были признаны виновными в деятельности террористической группировки, известной как «думьятская ячейка».
По данным следствия, они планировали теракты, убийства полицейских и военных.
Согласно законодательству страны, приговор передан на утверждение верховному муфтию Египта.
В ноябре военный трибунал Каира приговорил к смертной казни 11 участников экстремистской группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» за нападения на военных летом 2014 года.