По итогам 2017 года экономика России возобновила рост — по отношению к 2016 году объем производимой продукции увеличился на 1,5%. Рост практически полностью был обеспечен экспортом продукции, производство товаров на внутренний рынок в целом стагнировало.

Интересно, что, несмотря на заметный подъем цен на нефть в 2017 году, основным драйвером роста экспорта выступил вовсе не традиционный для России нефтегазовый сектор, хоть на него и приходится более двух третей совокупного объема поставок за рубеж российских товаров. На 30% вырос экспорт пшеницы, на 24% — машин и оборудования. Их совместный вклад в рост ВВП составил более 0,5 процентного пункта.

Это важный факт: если рост экспорта пшеницы отчасти является следствием хорошего урожая, то динамика экспорта машин свидетельствует о том, что российские автопроизводители нашли новые рынки сбыта в условиях недостаточного внутреннего спроса. Относительно слабый рубль, а также государственная поддержка кредитования и страхования экспортных сделок должны поддержать этот рост и в 2018 году.

Поставки за рубеж и добыча традиционных экспортных товаров показали разнонаправленную динамику. Добыча газа показала рост на 8%. Это произошло под влиянием необходимости заполнения газохранилищ в Европе и России после прошлой холодной зимы. А добычу и экспорт нефти сдерживает ограничивающее соглашение ОПЕК, заключенное в декабре 2016 года и продленное в прошлом году.

Несмотря на восстановление спроса домохозяйств и рост инвестиций на 3,4–3,6%, производство товаров на внутренний рынок практически не изменилось, зато быстрыми темпами увеличивался импорт — на 17%. И слабое импортозамещение в промышленности стало следствием укрепления рубля. Два года назад доллар стоил свыше 67 рублей, а в прошлом году он опустился ниже 59 рублей. Впрочем, в этом году импортозамещение может ускориться — действующее бюджетное правило ослабит зависимость рубля от цен на нефть, чем поддержит спрос на отечественную продукцию.

В то же время в произошедшем укреплении рубля есть много и позитивных эффектов. Сильный рубль способствовал замедлению инфляции и инфляционных ожиданий, снижению ключевой ставки Центробанком и ставок по ипотечным и потребительским кредитам коммерческими банками. Также активизировались кредитование и потребительский спрос, опустились цены на заграничное оборудование, импорт которого в 2017 году вырос на 30%.

Но положительная динамика потребительских расходов населения пока не сопровождается сопоставимым изменением реальных располагаемых доходов. Они, по оценкам Росстата, сократились на 1,7%. С одной стороны, такой парадокс можно объяснить тем, что население увеличивает склонность к потреблению, реализуя отложенный в 2015–2016 годах спрос на непродовольственные товары. Также граждане активнее пользуются торговыми онлайн-площадками для заказа почтой дешевых товаров из Китая. Эти гипотезы подтверждают и высокий прирост потребительского и автокредитования — около 600 млрд рублей, что составляет около 1,5% расходов домохозяйств — и рост импорта.

С другой стороны, статистика доходов указывает на тот факт, что их отдельные компоненты растут достаточно быстро: зарплаты по итогам года в реальном выражении прибавили 3,4%, пенсии — 3,6%. Статистика ВВП по источникам доходов также говорит и о том, что расходы предприятий на оплату труда работников выросли на 6,9%. Это с учетом инфляции можно оценить в 3,6% в реальном выражении. То есть отрицательная динамика доходов во многом связана с иными источниками доходов населения — от предпринимательской деятельности, от собственности и других.

Таким образом, темпы роста российского ВВП остаются всё еще ниже темпов роста мировой экономики (+3,8%) и скорее соответствуют росту развитых, нежели развивающихся стран. Это означает, что необходимо продолжить поиск дополнительных источников роста и стимулирования экономики.

Автор — заместитель начальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка

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