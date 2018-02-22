Актеры обучат студентов-медиков общению с пациентами в Красноярске

В новом семестре у студентов Красноярского государственного медицинского университета стартует новая педагогическая технология, в которой будут участвовать актеры.

Студентам предстоит общаться со «стандартизированными пациентами». Специально подготовленные актеры сыграют больных с определенной патологией. Они будут отвечать на вопросы учащихся, рассказывать о симптомах, которые у себя замечают. При этом актеры должны воспроизводить разные особенности, которые пациенты демонстрируют в обычной жизни. Это, к примеру, эмоциональная неустойчивость и противоречивость, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По опросу стандартизированного пациента перед студентами стоит задача поставить диагноз и назначить лечение.

Занятия стартуют 26 февраля.