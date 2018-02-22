Прямой эфир

Фанаты из Нидердандов, Африки и Китая приедут на ЧМ-2018 в Калининград

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туроператоры, работающие в Калининграде, утверждают, что на футбольные матчи, которые пройдут в Калининграде в рамках ЧМ-2018, планируют приехать болельщики из Словакии, Англии, Нидердандов и Китая. Об этом было заявлено на польско-российском воркшопе, который накануне, 21 февраля, прошел в Рыбной деревне.

Руководители турфирм рассказали, что путешественники часто заказывают им только трансфер. Есть и те, кто планируют после матча сразу уехать, не оставаясь в городе на ночь.

По словам председателя Польского клуба в Калининграде Светланы Слепенок, которые приводит Калининград.Ru, есть идея размещать болельщиков, прибывших в Калининград на матчи, на территории Польши. Эксперт объяснила, что свободных номеров в калининградских гостиницах уже нет. Если будет организовано реверсивное движение между Калининградом и Польшей, возможно, имеет смысл размещать туристов в соседней стране и привозить на игры на российскую территорию.

Калининград ранее признали лидером по росту цен на проживание в отелях на время ЧМ-2018. Напомним, в этом городе пройдут встречи сборных Нигерии и Хорватии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, а также Англии и Бельгии.

Портал iz.ru в феврале сообщал о том, что под Калининградом планируется построить город болельщиков. Предполагается, что фанаты смогут снимать недорогое жилье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МГУ переселит студентов, которым будет мешать ЧМ-2018
Эрмитажный кот ради похудения к ЧМ-2018 будет заниматься на тренажере

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017