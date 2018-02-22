Фанаты из Нидердандов, Африки и Китая приедут на ЧМ-2018 в Калининград

Туроператоры, работающие в Калининграде, утверждают, что на футбольные матчи, которые пройдут в Калининграде в рамках ЧМ-2018, планируют приехать болельщики из Словакии, Англии, Нидердандов и Китая. Об этом было заявлено на польско-российском воркшопе, который накануне, 21 февраля, прошел в Рыбной деревне.

Руководители турфирм рассказали, что путешественники часто заказывают им только трансфер. Есть и те, кто планируют после матча сразу уехать, не оставаясь в городе на ночь.

По словам председателя Польского клуба в Калининграде Светланы Слепенок, которые приводит Калининград.Ru, есть идея размещать болельщиков, прибывших в Калининград на матчи, на территории Польши. Эксперт объяснила, что свободных номеров в калининградских гостиницах уже нет. Если будет организовано реверсивное движение между Калининградом и Польшей, возможно, имеет смысл размещать туристов в соседней стране и привозить на игры на российскую территорию.

Калининград ранее признали лидером по росту цен на проживание в отелях на время ЧМ-2018. Напомним, в этом городе пройдут встречи сборных Нигерии и Хорватии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, а также Англии и Бельгии.

Портал iz.ru в феврале сообщал о том, что под Калининградом планируется построить город болельщиков. Предполагается, что фанаты смогут снимать недорогое жилье.