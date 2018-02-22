Задержан замруководителя управления СКР по Московской области

Задержан заместитель начальника второго управления Следственного комитета по Московской области Алексей Тимошин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержание прошло 21 февраля в рамках расследования уголовного дела.

Сообщается о проведении обысков в здании ведомства на улице Коминтерна в Москве.

16 февраля следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщило, что бывшего старшего следователя осудят за фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении, а также за взятку в $10 тыс.