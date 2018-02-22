Корова помогла раскрыть кражу в Хакасии

Полицейские раскрыли кражу скота в Хакасии, проследив за перемещением уцелевшей коровы.

Сообщение о похищении молодого быка поступило в дежурную часть по Ширинскому району из села Туим. Пострадавший сообщил, что животное было на вольном выпасе и вечером не вернулось на подворье, хотя при этом вернулась корова.

Утром корова вела себя беспокойно и, когда хозяин ее выпустил, пошла к заброшенному огороду. Оказалось, что именно там и был украден бык, полицейские нашли следы автомобиля, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Правоохранительные органы смогли быстро найти вора, в краже призналась 32-летняя жительница села.

Быка вернули владельцу, на женщину завели уголовное дело.