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Мужчина регулярно воровал со строительной базы в Самарской области

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Мужчина регулярно воровал со строительной базы на окраине Новокуйбышевска, Самарская область, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по области.

Правоохранительные органы получили информацию о том, что на одной из строительных баз на окраине города совершено хищение. Информация подтвердилась и полицейские связались с владельцем базы.

С его помощью был установлен список похищенного. С базы были украдены сварочные аппараты, шлифовальные машины, бензопила, строительный фен и многое другое оборудование. В общей сложности ущерб составил порядка 120 тыс. рублей, сообщает НИА «Самара».

В ходе оперативно-розыскных действий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался мужчина 1981 года рождения родом из соседней республики.

В течение некоторого времени задержанный похищал имущество с базы, а затем продавал его. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество разыскивается правоохранительными органами.

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