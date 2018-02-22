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Ямы на дорогах в Пятигорске «ремонтируют» песком

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Жители станицы Константиновская в Пятигорске пожаловались на дорожных рабочих. Они утверждают, что те засыпают ямы песком.

Видео ремонтных работ уже появилось в одной из социальных сетей. Судя по изображению, рабочие набирают в лопаты песок с камнями из грузовика и бросают в дорожные ямы, передает NewsTracker. Пока власти станицы не прокомментировали происходящее.

Между тем, в еще одном районе Пятигорска, поселке Горячеводский, мамам с колясками приходится ходить по проезжей части. Дело в том, поясняет агентство, что с одной стороны дороги тротуар заставлен машинами, а с другой зарос деревьями.

Портал iz.ru 14 февраля сообщал о том, что власти Пятигорска установили скрытые камеры в нескольких точках города, чтобы разыскивать тех, кто выбрасывает мусор на газоны.

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