Фейковое продление карантина объявили в Тюмени

В социальных сетях распространяется приказ о продлении карантина по ОРВИ и гриппу в школах до 1 марта, однако документ оказался подделкой.

Документ от имени муниципального тюменского учреждения «Образование» после появления в нескольких группах и пабликах социальной сети «ВRонтакте» активно постят родители и школьники. В нем сказано, что карантин продлен и на следующую неделю. В департаменте образования Тюмени пояснили, что карантин официально заканчивается 22 февраля и никаких данных об изменении этого срока нет, пишет ИА «Ура.ру».

При этом не исключается, что карантин все-таки может быть продлен, но информация об этом тогда появится на официальном портале департамента образования Тюмени.

Карантин был объявлен в городе 15 февраля. Эпидемиологический порог по Тюменской области превышен на 44%.