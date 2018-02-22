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Экологию улучшили в Липецкой области за 7 млрд рублей

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Мероприятия по улучшению экологической обстановки обошлись Липецкой области в 7 млрд рублей. Об этом сообщила Елена Бадулина, начальник управления экологии и природных ресурсов.

Комплекс мероприятий провели в Липецкой области для того, чтобы снизить нагрузку на экологию. В общей сложности на проведение мероприятий было потрачено порядка 7 млрд рублей. По словам Елены Бадулиной, большую часть вложений произвел Новолипецкий металлургический комбинат.

На комбинате уменьшился выброс пыли более чем на 1 тыс. т. На предприятии «Липецкцемент» концентрацию пыли снизили на 10%, а на коксохимическом производстве удалось снизить вредные выбросы на 21 т, сообщает Lipetskmedia.

Помимо этого, заводы по изготовлению асфальтобетонной смеси заменили системы очистки отходящих газов, а муниципальные службы закупили порядка 30 новых автобусов экологического класса Евро-5.

На реализации находится проект по очистке реки Воронеж, а также происходят другие работы по улучшению экологии водных объектов области.

Липецкая область входит в пятерку лидеров ЦФО по количеству выделяемых из федерального бюджета субсидий.

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