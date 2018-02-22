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Дело завели по факту исчезновения ребенка в Волгоградской области

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Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения в городе Суровикино Волгоградской области девятилетнего Андрея Гусева. Он пропал накануне, 21 февраля, во время прогулки. С собой у мальчика был мобильный телефон, однако со вчерашнего дня он отключен.

В поисковой операции участвуют около 200 человек. Полиции и волонтерам помогают представители Следственного комитета. Стало известно, что Андрея воспитывают мама и бабушка. Семья характеризуется положительно.

Между тем, как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», две разыскных собаки привели кинологов на берег местной реки Чир. На водоеме сейчас есть полыньи. Следователи не исключают, что мальчик мол провалиться под лед.

Ребенок одет в черную куртку, серую вязаную шапку и сапоги. У него русые волосы и серые глаза. В качестве особой приметы — косоглазие.

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