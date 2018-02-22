Новый спортивный комплекс построили в Уфе

Новый спортивный комплекс «Астра» открылся в Уфе, Республика Башкортостан. На церемонии открытия присутствовал глава Уфы Ирек Ялалов, сообщает пресс-службы городской администрации.

Вчера, 21 февраля, практически в центре Уфы состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Астра». На церемонии открытия мэр города произнес речь, в которой отметил, что открытие комплекса пойдет на пользу молодежи, сообщает «МедиаКорСеть».

В новом спортивно-оздоровительном комплексе открыли площадки для возможности тренировок по мини-футболу, баскетболу, волейболу, кроссфиту и воздушной акробатике.

Спорткомплекс оборудовали в здании бывшего строительного комбината. Для этого в здании произвели масштабную реконструкцию. Общая площадь объекта составляет порядка 1,4 тыс. кв. м.