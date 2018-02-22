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Министерства обязали развивать конкуренцию

Правительство ужесточит регулирование естетственных монополий
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Некоторые ведомства еще не утвердили отраслевые планы по развитию конкуренции на ближайшие два года, напомнил на заседании кабинета министров 22 февраля председатель правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр подчеркнул, что сделать это необходимо в ближайшее время. Национальный план развития конкуренции в конце прошлого года утвердил президент России Владимир Путин. Министерствам было поручено представить соответствующие отраслевые документы.

Цель национального плана — снижение доли государственного участия в конкурентных сферах экономики (в том числе ограничение создания унитарных предприятий), реформа тарифного регулирования, а также эффективное предупреждение и пресечение антимонопольных нарушений.

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— Большинство ведомств по своей компетенции приняли ведомственные документы по развитию конкуренции. Ряд министерств в установленные сроки такие планы вообще не утвердили, во всяком случае у меня есть информация о том, что этого не сделали Минобрнауки, Минэнерго и Минстрой. Если это так, надо всё это доделать, — сказал Дмитрий Медведев.

Сводный отчет по работе над отраслевыми планами представила в правительство Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

— По некоторым направлениям ведомственные подходы скоординированы в достаточной мере, по некоторым — не так, как хотелось бы, — отметил премьер-министр. — Понятно, что все секторы экономики имеют свою специфику — рынок лекарств отличается от рынка транспортных средств, оборонка от энергоносителей, но есть и общие подходы, которые должны совпадать.

К 1 марта следующего года государство должно обеспечить работникам ФАС возможность самостоятельно принимать решения о процессуальных действиях по антимонопольным делам, а также исключить возможность приостановки решений ФАС, вынесенных в отношении государственных и муниципальных органов. Предполагается, что произойдет реформирование правового регулирования естественных монополий. Таких структур не должно существовать на конкурентных рынках.

— Совершенствовать законодательство надо, но одного этого недостаточно, важно отслеживать практику применения. Эта практика на отраслевом и региональном уровнях очень разная. Есть и административное вмешательство, есть случаи, когда в регионах создаются различные унитарные предприятия, которые нарушают конкурентный ландшафт. Конечно, это делается вроде как из благих побуждений, для того чтобы быстро решить задачи, но нужно учитывать не только быстроту решения задач, но и общесистемные последствия, — сообщил Дмитрий Медведев.

Согласно национальному плану, до 1 октября нынешнего года необходимо определить перечень субъектов естественных монополий, инвестиционные программы которых должен утверждать кабинет министров. Затем до 1 июля 2019 года следует определить единый порядок разработки и принятия таких инвестпрограмм, контроля за их реализацией. Уже к 1 июля этого года должен быть утвержден план перехода отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка.

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