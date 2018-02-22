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Глава Ford в Северной Америке уволен по подозрению в неподобающем поведении

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Фото: Getty Images/Ethan Mille
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По подозрению в неподобающем поведении уволен 53-летний президент североамериканского подразделения Ford Motor Co Радж Наир. Об этом стало известно в четверг, 22 февраля.

Компания не раскрывает сути обвинений, утверждается лишь, что было проведено расследование, основанием для которого стало сообщение о нарушениях.

«Я искренне сожалею о случаях, в которых я не продемонстрировал лидерских качеств, соответствующих принципам, которые компания и я всегда поддерживали», — цитирует его «Интерфакс».

15 февраля стало известно, что премьер-министр правительства Австралии Малколм Тернбулл намерен официально запретить министрам вступать в интимные отношения с сотрудниками аппарата кабмина.

Этот запрет будет зафиксирован в «правилах поведения членов австралийского правительства». Документ запрещает главам госведомств сексуальные отношения на работе «независимо от того, состоят они в браке или нет» и напоминает о «высоких ожиданиях населения» от деятельности правительства.

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