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Пожароопасный сезон начался в Приморье на месяц раньше срока

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Синопники прогнозируют раннее наступление периода высокой пожарной опасности, это связано с «зимней засухой» в Приморском крае.

Примгидромет уточняет, что на нескольких территориях снега выпало значительно меньше нормы. В зоне риска оказались Хасанский, Надеждинский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Харольский и Ханкайский районы. Там уже начинают складываться условия для возникновения лесных пожаров, сообщает ИА UssurMedia.

По словам синоптиков, при малом количестве снега морозы сильно иссушают почву. Обычно сезон пожарной опасности начинается в регионе в марте-апреле, но уже сейчас наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Хасанском районе.

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