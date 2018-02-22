Пожароопасный сезон начался в Приморье на месяц раньше срока

Синопники прогнозируют раннее наступление периода высокой пожарной опасности, это связано с «зимней засухой» в Приморском крае.

Примгидромет уточняет, что на нескольких территориях снега выпало значительно меньше нормы. В зоне риска оказались Хасанский, Надеждинский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Харольский и Ханкайский районы. Там уже начинают складываться условия для возникновения лесных пожаров, сообщает ИА UssurMedia.

По словам синоптиков, при малом количестве снега морозы сильно иссушают почву. Обычно сезон пожарной опасности начинается в регионе в марте-апреле, но уже сейчас наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Хасанском районе.