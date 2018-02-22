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Житель Кубани умышленно сбил на машине щенков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Жителя Кубани обвинили в умышленном наезде на щенков. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в четверг, 22 февраля.

Отмечается, что таким образом он пытался избавиться от животных, живших на строительной площадке.

«Предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде гибели животных, намеренно осуществил наезд на щенков», — цитирует «РИА Новости» сообщение надзорного органа.

Два щенка погибли, возбуждено уголовное дело.

23 декабря в Великих Луках Псковской области с балкона третьего этажа упала такса. По словам очевидцев, собаку выбросил один из жителей дома, которому она оказалась не нужна. Мужчина планировал выйти из дома и убить питомца.

13 декабря Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Живодерам грозит до трех лет тюрьмы.

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