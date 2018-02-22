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Директора брянской школы наказали за нарушения в рационе питания детей

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Питание в средней школе в поселке Локоть Брянской области признали не соответствующим нормам. Проверку в школе провела районная прокуратура.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, выяснилось, что порции мяса не соответствуют установленным требованиям, каждый день готовятся одни и те же блюда, а в рацион трехразового питания не включены молоко, ржаной хлеб, рыба, яйца, сыр, творог и кисломолочные продукты. Пищевая ценность продуктов, которые заменяют необходимые, нормам не соответствует.

Директор школы привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что во многих детских образовательных учреждениях Челябинской области не соблюдаются нормы питания. В общей сложности за год за различные нарушения в организации питания было привлечено к ответственности 385 должностных лиц.

В начале февраля сенаторы предложили Роспотребнадзору улучшить питание для детских садов и школ и заменить обычную еду на обогащенную витаминами и минералами.

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