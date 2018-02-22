Директора брянской школы наказали за нарушения в рационе питания детей
Питание в средней школе в поселке Локоть Брянской области признали не соответствующим нормам. Проверку в школе провела районная прокуратура.
Как сообщает NASHBRYANSK.RU, выяснилось, что порции мяса не соответствуют установленным требованиям, каждый день готовятся одни и те же блюда, а в рацион трехразового питания не включены молоко, ржаной хлеб, рыба, яйца, сыр, творог и кисломолочные продукты. Пищевая ценность продуктов, которые заменяют необходимые, нормам не соответствует.
Директор школы привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Портал iz.ru ранее сообщал о том, что во многих детских образовательных учреждениях Челябинской области не соблюдаются нормы питания. В общей сложности за год за различные нарушения в организации питания было привлечено к ответственности 385 должностных лиц.
В начале февраля сенаторы предложили Роспотребнадзору улучшить питание для детских садов и школ и заменить обычную еду на обогащенную витаминами и минералами.