Сотрудник Ростехнадзора в Якутии получил взятку билетами до Москвы

В Якутии на руководителя одного из управлений Ростехнадзора завели дело за взятки, он получил авиабилеты до Москвы и обратно на себя и свою семью.

По данным следователей, подозреваемый назначил «плату» за утверждение для строительной организации актов осмотра тепловых сетей, а также согласование на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки в здании пассажирского аэропорта Якутска. Он затребовал авиабилеты на себя и трех членов семьи, сообщает ИА SakhaNews.

Кроме того, мужчина получил 150 тыс. рублей за необоснованную выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки в Мирном без фактического осмотра объекта.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Расследование находится под контролем прокуратуры Якутии.