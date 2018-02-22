Леонида Волкова задержали в аэропорту Шереметьево

Оппозиционера Леонида Волкова задержали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сам Волков написал на своей странице в Twitter.

Мужчина должен был вылететь в Уфу.

1 декабря Волков получил по решению нижегородского суда 30 суток административного ареста.

5 октября Волков уже получал 20 суток ареста за призывы к участию в несанкционированной акции в разных городах России. Кроме того, в августе он был оштрафован на 300 тыс. рублей за повторное нарушение организации митинга.