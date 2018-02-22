Тамбовские села оснастят светодиодными фонарями

В селах Тамбовской области проходит модернизация уличного освещения. В крупных городах региона она началась еще два года, и теперь проект реализовывается в мелких населенных пунктах.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», в рабочем поселке Первомайский уже установлены 720 новых светодиодных светильников. Опыт признали положительным и решили распространить его на другие муниципалитеты области.

Агентство отмечает, что инициатива по обновлению освещения принадлежит губернатору Александру Никитину. Энергосервисный контракт является формой государственно-частного партнерства, когда инвестиционный проект реализуется только на деньги частного инвестора, без привлечения средств из местных бюджетов. Затраты частных компаний возмещаются за счет экономии денег в результате внедрения энергосберегающих технологий.

Проект Тамбовской области уже получил высокую оценку на федеральном уровне. На Российском инвестиционном форуме «Сочи 2018» регион получил благодарность на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Его проводит Агентство стратегических инициатив.