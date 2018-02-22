Заключенного «передержали» в колонии в ЕАО после окончания срока

Прокуратура выявила факт незаконного содержания мужчины в исправительной колонии в Еврейской автономной области, заключенного удерживали в учреждении после окончания срока исполнения наказания.

Заключенный был освобожден только после вмешательства прокуратуры. В ходе проверки правоохранительные органы установили, что сотрудники колонии при отсутствии ведомственного контроля допустили нарушение конституционных прав мужчины, сообщает ИА EAOMedia.

Руководству УФСИН внесено представление об устранении нарушений в колонии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.