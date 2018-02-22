Прямой эфир

Больше 60 тыс. человек воспользовались городским Wi-Fi на Масленицу

0
Фото: Global Look Prees/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 60 тыс. москвичей и гостей столицы воспользовались городской сетью Wi-Fi во время празднования Масленицы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Люди связывались с друзьями по Сети через мессенджеры, загружали фотографии праздника в соцсети, а также искали дороги и маршруты по электронным картам. В общей сложности с 9 по 18 февраля пользователи загрузили около 5,5 терабайта данных с сайтов и приложений. Как отметили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы, пик загрузок выпал на пятницу, 16 февраля.

По данным ведомства, в среднем каждый пользователь провел в Сети около 20 мин, самыми посещаемыми оказались сервисы и поисковики от Google, Yandex, Apple, Mail.ru. Среди социальных сетей лидировала Facebook, среди мессенджеров — WhatsApp. Приложение для обмена фотографиями Instagram также вошло в топ-10 популярных сервисов.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, чаще сего горожане подключались к Wi-Fi на Тверской и Мясницкой улицах, Манежной площади, на Волхонке, Арбате, Никольской, Кузнецком мосту, Рождественке и Малой Дмитровке. С начала 2018 года бесплатный городской Wi-Fi доступен пользователям на улицах и площадях и за пределами Садового кольца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
SpaceX планирует запустить «вселенский Wi-Fi» к 2024 году
Около 470 навигационных стел в Москве оснастят бесплатным Wi-Fi

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017