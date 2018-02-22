Больше 60 тыс. человек воспользовались городским Wi-Fi на Масленицу

Более 60 тыс. москвичей и гостей столицы воспользовались городской сетью Wi-Fi во время празднования Масленицы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Люди связывались с друзьями по Сети через мессенджеры, загружали фотографии праздника в соцсети, а также искали дороги и маршруты по электронным картам. В общей сложности с 9 по 18 февраля пользователи загрузили около 5,5 терабайта данных с сайтов и приложений. Как отметили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы, пик загрузок выпал на пятницу, 16 февраля.

По данным ведомства, в среднем каждый пользователь провел в Сети около 20 мин, самыми посещаемыми оказались сервисы и поисковики от Google, Yandex, Apple, Mail.ru. Среди социальных сетей лидировала Facebook, среди мессенджеров — WhatsApp. Приложение для обмена фотографиями Instagram также вошло в топ-10 популярных сервисов.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, чаще сего горожане подключались к Wi-Fi на Тверской и Мясницкой улицах, Манежной площади, на Волхонке, Арбате, Никольской, Кузнецком мосту, Рождественке и Малой Дмитровке. С начала 2018 года бесплатный городской Wi-Fi доступен пользователям на улицах и площадях и за пределами Садового кольца.