Школьника не могли доставить в больницу из-за снега на Дальнем Востоке

В Магаданской области выездная бригада врачей оказала помощь 15-летнему мальчику, которого родители не могли увезти в больницу из-за обильного снегопада.

За неделю в Магадане и ближайших поселках выпала двухмесячная норма осадков. Ситуация грозила приостановкой работы автобусов. Из-за этого родители не могли вывезти 15-летнего подростка из поселка Стекольный, который находится в 70 км от Магадана. Для приема больных, которым требовалась помощь узких специалистов, была организована патронажная поездка врачей. В бригаду вошли ортопед, уролог, хирург и врачи ультразвуковой диагностики. К ним на прием и попал подросток, сообщает ИА MagadanMedia.

Прием медиков был организован в поселковой школе. Врачи приняли всех, кто из-за снегопадов не мог добраться до больницы.

Как пояснили в медицинском учреждении, подобные выезды регулярны, в 2017 году узкие специалисты выезжали в поселки 34 раза.