Шкуру амурского тигра пытались продать браконьеры в Приморье

Двое мужчин осуждены в Приморском крае за попытку продать шкуру амурского тигра за 3,6 млн рублей, в качестве «покупателей» выступили полицейские.

Шкуру краснокнижного животного злоумышленники хранили в гаражном боксе в Дальнореченске. Для задержания браконьеров силовики провели контрольную закупку. Они выступили в качестве покупателей и задержали приморцев с поличным.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная охота», сообщает Vostokmedia. Одного из злоумышленников суд приговорил к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно, второй на 1 год 2 месяца отправится на исправительные работы.

Ранее полицейским удалось задержать мужчину, который продавал фрагменты туши амурского тигра. Известно, что житель Приморья организовывал перемещение дериватов через границу России в одно из государств Восточной Азии.