Патриотический парк «Звезда» может появиться под Рязанью

В окрестностях Рязани в районе села Шумаши может появиться патриотический парк «Звезда». Идея обсуждалась на презентации проектов благоустройства Рязани, в которой участвовал губернатор Николай Любимов.

По словам главы области, сейчас ведется юридическая работа по созданию такого парка. Предполагается, что его площадь составит 100 га. На этой территории разместят образцы военной техники, которую можно будет потрогать. Кроме того, в парке планируется установить копии зарубежных памятников советским и российским воинам, сообщает РИА «7 новостей».

Портал iz.ru в августе 2017 года сообщал о том, что жители Рязани выступили с инициативой создать в городе патриотический парк «Звезда героев» в память о героях Великой Отечественной войны. Тогда же была информация о том, что власти региона одобрили эту идею и планировали обратиться в федеральный центр за поддержкой в предоставлении региону образцов военной техники.