Прямой эфир

Патриотический парк «Звезда» может появиться под Рязанью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В окрестностях Рязани в районе села Шумаши может появиться патриотический парк «Звезда». Идея обсуждалась на презентации проектов благоустройства Рязани, в которой участвовал губернатор Николай Любимов.

По словам главы области, сейчас ведется юридическая работа по созданию такого парка. Предполагается, что его площадь составит 100 га. На этой территории разместят образцы военной техники, которую можно будет потрогать. Кроме того, в парке планируется установить копии зарубежных памятников советским и российским воинам, сообщает РИА «7 новостей».

Портал iz.ru в августе 2017 года сообщал о том, что жители Рязани выступили с инициативой создать в городе патриотический парк «Звезда героев» в память о героях Великой Отечественной войны. Тогда же была информация о том, что власти региона одобрили эту идею и планировали обратиться в федеральный центр за поддержкой в предоставлении региону образцов военной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День танкиста в парке "Патриот"
Чрезвычайный посол Австралии посетил парк боевой славы в Саратове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017