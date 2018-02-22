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Баннер с обратным отсчетом времени до выборов появился в Казани

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В Казани появился баннер с обратным отсчетом дней и часов до выборов президента РФ. Он установлен на улице Баумана. Фотографии конструкции стали появляться в социальных сетях.

На самом баннере изображена улица Баумана с домами, зелеными газонами и цветущими деревьями. Там же есть официальный логотип выборов и хэштег #будущеезамной. Авторы идеи предусмотрели возможность сфотографироваться на фоне установки — в ней есть отверстия для лиц, отмечает ресурс ProKazan.ru.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Татарстане будут работать 2817 избирательных участков.

Портал iz.ru сегодня опубликовал данные о том, сколько россиян намерены прийти на избирательные участки. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), это планируют сделать около 81,1% россиян. В начале января этот показатель был меньше — 78,5%.

Не собираются участвовать в голосовании 7,3% респондентов. 11,6% пока не определились с решением.

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