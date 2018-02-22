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Ядовитая стеклоомывающая жидкость появилась в продаже в Приморье

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Водителей Уссурийска в Приморском крае предупреждают об опасной стеклоомывающей жидкости, которая появилась в продаже в местных магазинах.

О ситуации сообщили специалисты Роспотребнадзора. По их данным, средство от обледенения тротуаров водители принимают за стеклоомывающую жидкость. Однако состав опасен для здоровья человека, пишет ИА UssurMedia.

Эксперты объясняют, что жидкость, которую можно купить на рынках, заправках и в магазинах запчастей, содержит метанол и предназначена для очистки тротуаров и кровель от обледенения, а не для розничной продажи и использования в быту.

Сотрудники Роспотребнадзора просят сообщать о всех фактах продажи противогололедной жидкости в розницу.

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