Долги перед сотрудниками «Орелгеологии» погасят до конца февраля

СУ СК по Орловской области сообщило о погашении задолженности по зарплате перед работниками ОАО «Орелгеологии». Речь идет о периоде с ноября 2016 года по июль 2017 года. На данный момент остается задолженность в 130 тыс. рублей. Ее планируется погасить в ближайшую неделю.

Как уточняет ресурс InfoOrel.ru, по факту полной невыплаты зарплаты более двух месяцев сотрудникам предприятия было заведено уголовное дело. Следствие установило, что вина лежит на директоре ОАО Викторе Горяйнове. Выступая в указанный период как физическое лицо, он заключил с «Орелгеологией» договоры беспроцентного займа и передал в распоряжение компании личные средства в размере 1,376 млн рублей с обязательством последующего возврата.

Желая вернуть эти деньги, Горяйнов израсходовал с расчетного счета и кассы ОАО «Орелгеология» средства в той же сумме на погашение ранее заключенных займов. Поэтому зарплата сотрудникам компании так и не была выплачена.

По данному делу потерпевшими проходят 27 человек, перед которыми у компании сложилась задолженность по зарплате. Для обеспечения имущественных взысканий на личное имущество Горяйнова наложен арест. Также описано 12 единиц техники, принадлежащей «Орелгеологии».

Портал iz.ru 19 февраля сообщал о том, что правительство установило критерии, по которым российских работодателей будут относить к определенной категории риска. При планировании проверок Роструд обязан учитывать качество исполнения компаниями и предпринимателями трудового законодательства. Чем чаще работодатель нарушает эти нормы, тем чаще там будут проходить госпроверки.