Замерзающую девочку спасли с захлопнувшегося балкона в Коми

Спасатели выезжали на помощь ребенку, который находился на холодном балконе в мороз в Ухте, Республика Коми, сообщает пресс-служба Ухтинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» Комитета ГО И ЧС.

Инцидент произошел вчера, 21 февраля, в одном из многоквартирных домов. Девочка 2007 года рождения провела порядка 40 минут на незастекленном балконе, дверь которого захлопнулась, сообщает ИА «Комиинформ».

На стоящего на улице ребенка обратил внимание сосед, который удивился, отчего девочка не заходит внутрь. Он связался с матерью ребенка, а также вызвал спасателей и скорую помощь.

Прибывшие одновременно с матерью службы смогли попасть в квартиру и вызволить ребенка с холодного балкона. Оказалось, что она пошла на балкон за кофтой, но дверь захлопнулась.

Девочка вышла на балкон в шапке, сапогах и куртке, поэтому серьезная помощь медиков не понадобилась, она пожаловалась только на замерзшие руки. Дома ребенка увели в ванную комнату, чтобы отогреться.