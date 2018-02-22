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Проект «Тысяча юных футболистов» стартовал в Татарстане

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Фото: president.tatar.ru
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Всероссийский проект «Тысяча юных футболистов» стартовал в Казахстане. Торжественная церемония открытия футбольных мастер-классов в рамках проекта прошла на центральном стадионе в Казани. В ней принял участие президент республики Рустам Минниханов.

По словам главы республики, ребята из 37 российских моногородов будут тренироваться под руководством тренеров академии профессионального футбольного клуба ЦСКА и, таким образом, получат шанс попасть в «армейскую школу».

На первом этапе тренеры академии посетят шесть российских городов и проведут мастер-классы для юных футболистов. Первым городом стал Тамбов, вторая на очереди — Казань. Также в проекте участвуют Екатеринбург, Красноярск, Саранск и Томск.

Попали в проект более 100 футболистов в возрасте от 5 до 15 лет из 212 моногородов России. География участников программы очень широка: Карелия, Чукотка, Мурманская, Оренбургская области, Удмуртия и другие российские регионы, сообщает ИА «Татар-информ».

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