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Рейсовый автобус с пассажирами вылетел с трассы Хабаровск-Владивосток

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Междугородний автобус улетел в кювет и завалился на бок на трассе из Хабаровска во Владивосток, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком.

Транспортное средство сошло с проезжей части между поселками Корфовский и Чирки. Очевидцы сообщают, что водитель не справился с управлением, когда пытался избежать столкновения с попутным автомобилем «КамАЗ». В дорожно-транспортном происшествии никто серьезно не пострадал, пишет ИА AmurMedia.

21 февраля портал iz.ru сообщал о столкновении автобуса с двумя машинами на севере Москвы. На Ленинградском шоссе легковой автомобиль врезался на остановке в рейсовый транспорт. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, водитель автомобиля погиб.

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