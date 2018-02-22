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На Южном Урале ребенок пострадал при катании на санках за машиной

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12-летний мальчик из Челябинской области получил открытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника, катаясь на санках за машиной своего отца.

Родитель сам привязал санки к автомобилю. Когда машина разогналась, санки с мальчиком влетели в дерево. Пострадавшего ребенка госпитализировали, его уже прооперировала бригада нейрохирургов, сообщает ИА «Ура.ру».

Медики отмечают, что этой зимой количество детских травм позвоночника и головы значительно увеличилось. Зачастую несовершеннолетним оказывают помощь, когда они падают на затылок. Причем врачи связывают неутешительную статистику с недосмотром родителей.

Как сообщал ранее портал iz.ru, в Саратове 11-летняя девочка врезалась в дерево, катаясь с горки на ледянке. От полученных травм школьница скончалась в машине скорой помощи.

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