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Два человека пострадали при падения бутафорской медали на трибуну ОИ

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Фото: Global Look Prees/Carl Sandin
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Два человека пострадали при падении на трибуну болельщиков гигантской бутафорской медали на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Инцидент произошел во время соревнований по конькобежному спорту. Медаль упала на трибуну болельщиков из Нидерландов. Пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация.

Один из нидерландских конькобежцев — Свен Крамер — извинился за инцидент и пожелал болельщикам скорее поправиться.

Ранее портал iz.ru сообщал о победе шведского горнолыжника Андре Мюрера в слаломе. 

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