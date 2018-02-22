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В Астрахани придумывают название круизному теплоходу

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Жители Астрахани могут поучаствовать в конкурсе на лучшее название для круизного колесного парохода, который заложен на местном судостроительном заводе «Лотос».

Конкурс объявила группа компаний «ГАМА», которая будет эксплуатировать новое судно. Организаторы планируют проводить сбор заявок до 11 марта. Все варианты рассмотрит оргкомитет, эксперты выберут финалистов конкурса, а победителя определит интернет-голосование до 29 марта, сообщает «Астрахань 24».

Победитель конкурса в подарок получил круиз по «Золотому кольцу России». Путешествие состоится как раз на новом колесном теплоходе.

Закладка круизного теплохода проекта «Золотое кольцо» состоялось в январе 2018 года. Второе судно начнут строить через несколько месяцев.

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