Прямой эфир

В нацпарке «Таганай» пересчитают лосей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области пройдет перепись лосей. Специалисты будут фиксировать места обнаружения отметин этих животных с помощью навигаторов.

Такой зимний маршрутный учет происходит на Таганае каждый год. Правда, в этот раз он начался на месяц позже обычного из-за малоснежной зимы, отмечает ИА «Урал-пресс-информ».

В администрации нацпарка планируют также провести учет 11 видов млекопитающих и пяти видов боровой дичи. Специалисты для этого пройдут по 17 маршрутам, общая протяженность которых — 166 км.

По словам сотрудника научного отдела нацпарка Марины Середы, на основе полученных данных будут сделаны выводы о том, кого, сколько и где зоологи охраняют.  Эта информация поможет планировать мероприятия, которые помогут поддержать или даже расширить биоразнообразие.

Отметим, в 2017 году на территории парка «Таганай» было зафиксировано 5,393 тыс. особей зайца-беляка, 4, 931 тыс. — белки, 550 лосей, 130 лисиц, 20 горностаев, 14 волков и по шесть рысей и кабанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росомаху могут исключить из Красной книги
Серые киты на Сахалине могут потерять свой «краснокнижный» статус

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017