В нацпарке «Таганай» пересчитают лосей

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области пройдет перепись лосей. Специалисты будут фиксировать места обнаружения отметин этих животных с помощью навигаторов.

Такой зимний маршрутный учет происходит на Таганае каждый год. Правда, в этот раз он начался на месяц позже обычного из-за малоснежной зимы, отмечает ИА «Урал-пресс-информ».

В администрации нацпарка планируют также провести учет 11 видов млекопитающих и пяти видов боровой дичи. Специалисты для этого пройдут по 17 маршрутам, общая протяженность которых — 166 км.

По словам сотрудника научного отдела нацпарка Марины Середы, на основе полученных данных будут сделаны выводы о том, кого, сколько и где зоологи охраняют. Эта информация поможет планировать мероприятия, которые помогут поддержать или даже расширить биоразнообразие.

Отметим, в 2017 году на территории парка «Таганай» было зафиксировано 5,393 тыс. особей зайца-беляка, 4, 931 тыс. — белки, 550 лосей, 130 лисиц, 20 горностаев, 14 волков и по шесть рысей и кабанов.