Прямой эфир

Ребенок погиб во время пожара в частном доме в Башкирии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один ребенок погиб, еще двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии после пожара в частном доме в башкирском городе Баймаке. Информацию об этом распространила помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Светлана Абрамова в четверг, 22 февраля.

Предварительной причиной в правоохранительных органах считают перекал дровяной печи.

«Дети в тяжелом состоянии с признаками отравления продуктами горения доставлены в Баймакскую центральную районную больницу, где 14-летняя девочка скончалась, 9-летний мальчик и 6-летняя девочка находятся в реанимационном отделении больницы», — цитирует сообщение ТАСС.

18 февраля в Заводском районе города Кемерово вспыхнул пожар в частном доме, в результате возгорания погибли женщина и две ее дочери в возрасте 19 и 10 лет.

По предварительным данным, пожар мог быть вызван непотушенной золой, оставленной на веранде дома. Точная причина будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы
Пожар ликвидирован в здании подмосковного главка СКР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017