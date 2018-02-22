Ребенок погиб во время пожара в частном доме в Башкирии

Один ребенок погиб, еще двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии после пожара в частном доме в башкирском городе Баймаке. Информацию об этом распространила помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Светлана Абрамова в четверг, 22 февраля.

Предварительной причиной в правоохранительных органах считают перекал дровяной печи.

«Дети в тяжелом состоянии с признаками отравления продуктами горения доставлены в Баймакскую центральную районную больницу, где 14-летняя девочка скончалась, 9-летний мальчик и 6-летняя девочка находятся в реанимационном отделении больницы», — цитирует сообщение ТАСС.

18 февраля в Заводском районе города Кемерово вспыхнул пожар в частном доме, в результате возгорания погибли женщина и две ее дочери в возрасте 19 и 10 лет.

По предварительным данным, пожар мог быть вызван непотушенной золой, оставленной на веранде дома. Точная причина будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.