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На фестивале «Московская Масленица» съели 250 тыс. блинов

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Фестивале «Московская Масленица» в столице посетили почти 5 млн человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Столичный градоначальник также добавил, что за время фестиваля было съедено 247 тыс. блинов и выпито 64 тыс. л чая. Посетителей развлекали спектаклями и мастер-классами.

Фестиваль проходил в столице с 9 по 18 февраля. Жители Москвы могли заказать на дом или в офис доставку блинов с площадок «Московской Масленицы». Как писал портал iz.ru, москвичей и гостей столицы поздравили с Масленицей с медиафасадов зданий на Новом Арбате. А на ВДНХ представили робота-блинопека.

Жители Омска во время масленичных гуляний выстроились в самый большой хоровод, который попал в Книгу рекордов России. Под Калугой в честь Масленицы сожгли сооружение из хворостяных веток в виде собора в готическом стиле.

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