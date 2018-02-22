На фестивале «Московская Масленица» съели 250 тыс. блинов

Фестивале «Московская Масленица» в столице посетили почти 5 млн человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Подвели итоги фестиваля #МосковскаяМасленица. За десять дней на 25 площадках, включая парки, побывали 4,75 млн москвичей и туристов. Гости съели 247 тысяч блинов, выпили 64 тыс. литров чая, посмотрели спектакли и поучаствовали в мастер-классах. https://t.co/tQuY7I356G — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 февраля 2018 г.

Столичный градоначальник также добавил, что за время фестиваля было съедено 247 тыс. блинов и выпито 64 тыс. л чая. Посетителей развлекали спектаклями и мастер-классами.

Фестиваль проходил в столице с 9 по 18 февраля. Жители Москвы могли заказать на дом или в офис доставку блинов с площадок «Московской Масленицы». Как писал портал iz.ru, москвичей и гостей столицы поздравили с Масленицей с медиафасадов зданий на Новом Арбате. А на ВДНХ представили робота-блинопека.

Жители Омска во время масленичных гуляний выстроились в самый большой хоровод, который попал в Книгу рекордов России. Под Калугой в честь Масленицы сожгли сооружение из хворостяных веток в виде собора в готическом стиле.