Человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

Один человек погиб во время пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Еще 13 человек удалось спасти. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Возгорание личных вещей и мебели на площади 20 кв. м произошло в квартире на третьем этаже жилого дома по адресу: Днепропетровская улица, дом 19», –– цитирует ТАСС сообщение экстренных служб.

Отмечается, что после возгорания в одной из квартир, огонь перекинулся на соседние жилые помещения и верхние этажи дома.

«Спасены 13 человек, включая одного ребенка», –– добавил собеседник агентства.

Как стало известно, загоревшаяся квартира была сильно захламлена. Пожар возник в коридоре и комнате.

В настоящий момент возгорание полностью потушено.

21 февраля портал iz.ru сообщил, что полицейские спасли спящих жителей поселка на Урале от пожара. Сотрудники МВД вовремя заметили пожар в частном доме и помогли хозяевам выбраться из задымленных комнат.