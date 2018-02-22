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Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано близ побережья Тайваня

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Muhammad Fauzy
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло близ восточного побережья Тайваня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу при Центральном метеорологическом управлении острова.

Эпицентр подземного толчка находился в 69,6 км от уезда Хуалянь. Колебания земли ощущались жителями уездов Тайдун, Цзяи, Наньтоу, Юньлинь, а также в городах Гаосюн и Тайчжун. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

19 февраля близ тайваньского города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Его жертвами стали 17 человек, еще 265 пострадали.

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