Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано близ побережья Тайваня
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло близ восточного побережья Тайваня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу при Центральном метеорологическом управлении острова.
Эпицентр подземного толчка находился в 69,6 км от уезда Хуалянь. Колебания земли ощущались жителями уездов Тайдун, Цзяи, Наньтоу, Юньлинь, а также в городах Гаосюн и Тайчжун. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
19 февраля близ тайваньского города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Его жертвами стали 17 человек, еще 265 пострадали.